İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 8 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 15 aprel, 2026
    • 10:19
    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 8 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 54,5 milyon manat vergi daxil olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,3 % çoxdur.

    Ötən 3 ayda muxtar respublikada qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 38,8 milyon manat təşkil edib. İllik müqayisədə bu sektordan vergi daxilolmaları 20,6 % çox olub.

    Hesabat dövründə Naxçıvanda işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 9,8 % artaraq 1,1 milyon manat olub.

    Naxçıvan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti Vergi daxilolmaları
    В Нахчыване налоговые поступления выросли на 8,3%

