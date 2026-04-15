Naxçıvanda vergi daxilolmaları 8 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 15 aprel, 2026
- 10:19
Bu ilin yanvar-mart aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 54,5 milyon manat vergi daxil olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,3 % çoxdur.
Ötən 3 ayda muxtar respublikada qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 38,8 milyon manat təşkil edib. İllik müqayisədə bu sektordan vergi daxilolmaları 20,6 % çox olub.
Hesabat dövründə Naxçıvanda işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 9,8 % artaraq 1,1 milyon manat olub.
12:49
Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcəkDigər ölkələr
12:48
Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırırEnergetika
12:41
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar varFutbol
12:32
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
12:25
"Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
12:23
Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadırDigər ölkələr
12:18
"Qarabağ" 700 manat cərimələnibFutbol
12:18
Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıbBiznes
12:09