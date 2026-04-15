В Нахчыване налоговые поступления выросли на 8,3%
Финансы
- 15 апреля, 2026
- 10:59
По линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской АР в январе-марте 2026 года в бюджет поступило налогов на 54,5 млн манатов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 3 месяца поступления от негосударственного сектора в автономной республике составили 38,8 млн манатов (+20,6%), а поступления от страховых взносов по безработице - 1,1 млн манатов (+9,8%).
