Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 10:47
İndiyə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasında "ƏDV geri al" layihəsi çərçivəsində istehlakçılara 3,6 milyon manatdan çox ƏDV məbləği geri qaytarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, təkcə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında istehlakçılara qaytarılan məbləğ isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 26,3 % artaraq 1,3 milyon manat olub.
Son xəbərlər
11:59
Ötən doqquz ayda narkotiklərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıbHadisə
11:59
Hazırda Azərbaycanda 730 narkoman müalicə alırSağlamlıq
11:58
Foto
Gəncə Memorial Kompleksində şəhidlərin xatirəsi yad olunubDaxili siyasət
11:57
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklərFərdi
11:55
Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilərİnfrastruktur
11:54
Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıbDigər ölkələr
11:53
Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyirDigər ölkələr
11:52
Parlament "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmağı təsdiqləyibMilli Məclis
11:51