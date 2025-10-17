İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:47
    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    İndiyə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasında "ƏDV geri al" layihəsi çərçivəsində istehlakçılara 3,6 milyon manatdan çox ƏDV məbləği geri qaytarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, təkcə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında istehlakçılara qaytarılan məbləğ isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 26,3 % artaraq 1,3 milyon manat olub.

