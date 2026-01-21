Naxçıvanda bank əmanətləri 49 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 16:00
2025-ci il dekabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin banklarda 36,4 milyon manat əmanəti olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 1 il əvvələ nisbətən 49,3 % çoxdur.
Əmanətlərin 94,1 %-i milli, 5,9 %-i xarici valyutada qoyulub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milli valyutada olan əmanətlərin məbləği 48,1 %, xarici valyutada qoyulmuş əmanətlərin məbləği isə 72,3 % artıb.
