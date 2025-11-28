İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Naxçıvanda 9 ayda 389 milyon manat yeni kredit verilib

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:13
    Naxçıvanda 9 ayda 389 milyon manat yeni kredit verilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 389 milyon manat yeni kredit verilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının Naxçıvandakı idarəsi bəyan edib.

    Məlumata görə, yeni kreditlərin 65,7 %-ni istehlak kreditləri təşkil edib. Bu rəqəm 2021-ci ilin eyni dövründə 81,8 % olub.

    "İstehlak kreditlərinin payındakı azalma kreditləşmədə diversifikasiyanı göstərir. Paralel olaraq digər kredit növlərində ciddi artım qeydə alınıb. Belə ki, sənaye kreditlərinin payı 5,2 %-dən 14,7 %-ə, ticarət və xidmət kreditlərinin payı isə 2,1 %-dən 12,5 %-ə çatıb, ipoteka kreditlərinin payı isə 2,9 %-dən 2 %-ə düşüb.

    2021–2025-ci illərin 9 aylıq dövrünün müqayisəsi göstərir ki, kredit portfelində istehlak yönümlülüyün azalması və real sektorun – xüsusilə sənaye, ticarət və xidmət sahələrinin kreditləşməsinin artması kreditlərin daha balanslı istiqamətə yönəldiyini təsdiqləyir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Naxçıvan kreditləşmə

    Son xəbərlər

    11:53

    Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdır

    Daxili siyasət
    11:52

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda muzdlu işçilərin 44 %-i KOB sektorunda çalışır"

    Biznes
    11:51
    Foto

    Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    11:51

    Ukraynada iki azərbaycanlıya atəş açan keçmiş hərbçinin işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    11:47
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb

    Turizm
    11:45
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlıları Ankarada təlim keçib

    Hərbi
    11:38

    ABF-nin idman direktoru: "Şimali Makedoniyaya məğlubiyyətdən lazımi dərslər çıxarmalıyıq"

    Komanda
    11:38

    Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaq

    Maliyyə
    11:34

    Azərbaycanda "bancassurance" modelinin tətbiqi üzrə yol xəritəsi müəyyənləşib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti