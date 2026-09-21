"Monetri" BOKT-un təsisçilərinin pay bölgüsü dəyişib
Maliyyə
- 21 sentyabr, 2026
- 17:49
"Monetri" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) təsisçilərinin pay bölgüsündə dəyişiklik olub.
"Report" xəbər verir ki, BOKT-un təsis paylarının 75 %-nə nəzarət edən "Practical Solutions Middle East FZ" şirkəti payını 83 %-ə çatdırıb.
Əvəzində ayrı-ayrılıqda 12,5 % pay sahibi olan - Faiq Məmmədov və "Chaparxana KFT" şirkəti paylarını 8,5 %-ə endiriblər.
Xatırladaq ki, "Monetri" 2013-cü ildən fəaliyyət göstərən "PSG Finans" BOKT-un bazasında 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 10 milyon manatdır.
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