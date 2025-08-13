Haqqımızda

Milli Depzoit Mərkəzi I yarımildəki ödənişlərini açıqlayıb

Milli Depzoit Mərkəzi I yarımildəki ödənişlərini açıqlayıb Bu ilin yanvar-iyun aylarında Milli Depzoit Mərkəzi (MDM) qiymətli kağızlar üzrə 2 229,7 milyon manat ödəniş həyata keçirib.
Maliyyə
13 avqust 2025 15:08
Milli Depzoit Mərkəzi I yarımildəki ödənişlərini açıqlayıb

Bu ilin I yarısında Milli Depzoit Mərkəzi (MDM) manatla buraxılmış qiymətli kağızlar üzrə 2 milyard 229,7 milyon manat ödəniş edib.

“Report” bu barədə MDM-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, yarım illik ödənişin 73,3 %-i və yaxud 1 milyard 635,08 milyon manatı dövlət istiqrazları üzrə (o cümlədən 261,41 milyon manatı kupon ödənişləri olub), 12,1 %-i və yaxud 270,2 milyon manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankının notları üzrə, 5,6 %-i və yaxud 124,42 milyon manatı korporativ istiqrazlar üzrə (o cümlədən, 14,42 milyon manatı kupon ödənişləri olub), 9 %-i və yaxud 200 milyon manatı isə səhmlər üzrə (dividend formasında) həyata keçirilib.

Bundan başqa, yanvar-iyun aylarında xarici valyuta ilə buraxılmış qiymətli kağızlar üzrə 49,34 milyon ABŞ dolları ödəniş edilib. Bunun da 41,1 %-i və yaxud 20,3 milyon ABŞ dolları dövlət istiqrazları üzrə (o cümlədən 0,3 milyon ABŞ dolları kupon ödənişləri olub), 58,9 %-i və yaxud 29,04 milyon ABŞ dolları isə korporativ istiqrazlar üzrə (o cümlədən, 19,04 milyon ABŞ dolları kupon ödənişləri olub) həyata keçirilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sərbəst vəsaitinin 5%-dən çoxunu depozitə qoya bilməyəcək
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sərbəst vəsaitinin 5%-dən çoxunu depozitə qoya bilməyəcək
13 avqust 2025 12:36
AMB neft-qaz sektorunda iqtisadi artım proqnozlarını açıqlayıb
AMB neft-qaz sektorunda iqtisadi artım proqnozlarını açıqlayıb
13 avqust 2025 12:07
Azərbaycan bankları I yarımildə “Bloomberg” ticarət sistemində 2 100-dən çox təminatsız əqd bağlayıb
Azərbaycan bankları I yarımildə “Bloomberg” ticarət sistemində 2 100-dən çox təminatsız əqd bağlayıb
13 avqust 2025 11:52
Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti sığortaçı seçib
Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti sığortaçı seçib
13 avqust 2025 11:45
Azərbaycanda nominal ÜDM-də ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri 58 %-i ötüb
Azərbaycanda nominal ÜDM-də ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri 58 %-i ötüb
13 avqust 2025 11:32
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir
13 avqust 2025 10:32
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.08.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.08.2025)
13 avqust 2025 09:17
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025)
13 avqust 2025 08:57
Azərbaycanda 16 sığorta agentinin lisenziyasının qüvvəsi 1 aylıq dayandırılıb
Azərbaycanda 16 sığorta agentinin lisenziyasının qüvvəsi 1 aylıq dayandırılıb
12 avqust 2025 17:19
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib
12 avqust 2025 17:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi