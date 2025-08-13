Milli Depzoit Mərkəzi I yarımildəki ödənişlərini açıqlayıb

Bu ilin I yarısında Milli Depzoit Mərkəzi (MDM) manatla buraxılmış qiymətli kağızlar üzrə 2 milyard 229,7 milyon manat ödəniş edib.
“Report” bu barədə MDM-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yarım illik ödənişin 73,3 %-i və yaxud 1 milyard 635,08 milyon manatı dövlət istiqrazları üzrə (o cümlədən 261,41 milyon manatı kupon ödənişləri olub), 12,1 %-i və yaxud 270,2 milyon manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankının notları üzrə, 5,6 %-i və yaxud 124,42 milyon manatı korporativ istiqrazlar üzrə (o cümlədən, 14,42 milyon manatı kupon ödənişləri olub), 9 %-i və yaxud 200 milyon manatı isə səhmlər üzrə (dividend formasında) həyata keçirilib.
Bundan başqa, yanvar-iyun aylarında xarici valyuta ilə buraxılmış qiymətli kağızlar üzrə 49,34 milyon ABŞ dolları ödəniş edilib. Bunun da 41,1 %-i və yaxud 20,3 milyon ABŞ dolları dövlət istiqrazları üzrə (o cümlədən 0,3 milyon ABŞ dolları kupon ödənişləri olub), 58,9 %-i və yaxud 29,04 milyon ABŞ dolları isə korporativ istiqrazlar üzrə (o cümlədən, 19,04 milyon ABŞ dolları kupon ödənişləri olub) həyata keçirilib.