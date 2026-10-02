İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Məsafədən verilən kreditlər üzrə özünəqadağa mexanizminin yaradılması müzakirə edilib

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:43
    Məsafədən verilən kreditlər üzrə özünəqadağa mexanizminin yaradılması müzakirə edilib

    Azərbaycanda məsafədən verilən kreditlər üzrə özünəqadağa mexanizminin yaradılması və gözləmə müddətinin tətbiqi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" (ABA) İctimai Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun təşkilatçılığı ilə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı və "Azərbaycan Kredit Bürosu" MMC-nin nümayəndələrinin iştirakı ilə məsafədən verilən kreditlər üzrə yeni tələblərin tətbiqi məsələlərinə həsr olunmuş onlayn görüş keçirilib.

    Görüş çərçivəsində yeni tələblərin tətbiqinə hazırlıq vəziyyəti, praktiki icra ilə bağlı yanaşmalar, aydınlaşdırılması zəruri olan məsələlər və mümkün həll yolları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    İştirakçılar tətbiq prosesində yarana biləcək praktiki məsələləri diqqətə çatdırıb, onların həlli ilə bağlı təkliflər səsləndirib.

    Görüş qarşılıqlı fikir mübadiləsi və sualların cavablandırılması ilə davam edib.

    Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan Kredit Bürosu (AKB)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti