"Mastercard Insights": İdman turizmin katalizatoru kimi
- 23 sentyabr, 2025
- 13:46
"Mastercard Insights"ın məlumatına görə, Azərbaycan Qran Prisi beynəlxalq turizmə və tranzaksiya fəaliyyətinə təsiri ilə qlobal miqyasda fərqlənir. Yarış həftəsində ölkəyə gələn beynəlxalq turistlərin sayı ötən illə müqayisədə 87 % artdı, xərclər isə 77 % yüksəldi. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, xərcləmələr Bakının hüdudlarından kənara çıxaraq bölgələrdə tranzaksiyalarda 241 % artım yaratdı ki, bu da qlobal idman tədbirlərinin ölkə üzrə faydasını nümayiş etdirir.
Qonaqların xərcləmə vərdişləri də diversifikasiya olunub. Yaşayış və restoran xərcləri əsas istiqamətlər olaraq qalmaqla, müvafiq olaraq 127 % və 141 % artdı.
• Avropa basketbol çempionatı: Avropa basketbol turnirlərinə dair son qiymətləndirmələr ev sahibi şəhərlərə 270 milyon avro iqtisadi təsir göstərib. Berlin, Köln, Milan, Praqa və Tbilisidə keçirilən tədbirlər 650 000-dən çox tamaşaçı, o cümlədən 50 000 beynəlxalq azarkeş cəlb edib. Birbaşa və dolayı xərclər 227 milyon avro, media dəyəri 39 milyon avro, sosial faydalar isə 4 milyon avro təşkil edib.
• Avropa Futbol Finalı: Turizm və Yerli Xərcləmələrin Artırılması: "Mastercard" analizlərinə görə, böyük futbol oyunları ev sahibi şəhərlərə ciddi iqtisadi təsir göstərir. Türkiyədə ziyarətçilər orta hesabla 3 gecə qalaraq hər biri 3 gün ərzində 855 avro xərcləyib, əsasən kart ödənişləriylə.
• Kral Liverpul Qolf Açıq Turniri: "Mastercard SpendingPulse"ın məlumatına görə, qonaqpərvərlik sektoru ən böyük artımı yaşayıb: yaşayış sahəsində satışlar 2022-dən 2023-ə 30 % artıb, restoran və mağaza xərcləri isə təxminən 25–27 % yüksəlib. Avropa və beynəlxalq turistlərin 88 %-i 2024-cü ildə təcrübələrə eyni və yaxud daha çox pul xərcləməyi planlaşdırır.
Azərbaycan: Qlobal Lider
"Azərbaycan Qran Prisi sadəcə yarış deyil – bu, iqtisadi mühərrikdir," – deyə "Mastercard"ın Azərbaycandakı ölkə meneceri Emil Zeynalov bildirib. "Biz yalnız qonaqların kəskin artımını deyil, həm də daha geniş faydaları görürük: yerli bizneslərin rəqəmsal ödənişləri qəbul etməsi, Bakının hüdudlarından kənar bölgələrin daha çox turist qazanması və səyahətçilərin təhlükəsiz, rahat təcrübələr yaşaması. Azərbaycan üçün bu yalnız bir həftəsonu həyəcanı deyil – bu, güclü rəqəmsal iqtisadiyyatın qurulmasıdır."
"Mastercard" Haqqında
"Mastercard" rəqəmsal ödəniş seçimlərinin geniş spektrini dəstəkləyirik, əməliyyatları təhlükəsiz, sadə, ağıllı və əlçatan edirik. Texnologiya və innovasiyalarımız, tərəfdaşlıqlarımız və şəbəkələrimiz birləşərək insanlara, bizneslərə və hökumətlərə öz ən böyük potensiallarını reallaşdırmağa imkan verən unikal məhsul və xidmətlər təqdim edir.