İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 14:59
    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması məqsədilə vahid xəzinə hesabının milli valyutada olan sərbəst qalığının yerli banklarda depozitə yerləşdirilməsi üçün növbəti dəfə depozit hərracı təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

    Hərracın nəticələrinə əsasən, vahid xəzinə hesabının 200 milyon manat sərbəst qalığı kapitallaşma və aktivlərinin məbləği səviyyəsinə görə ölkənin ən iri beş bankından birində 28 gün müddətinə, 7 % orta çəkili faiz dərəcəsi ilə depozitə yerləşdirilib.

    Maliyyə Nazirliyi depozit hərracı bank

    Son xəbərlər

    15:45

    "Qarabağ"ın rəqibi futbolçusu ilə yolları ayırıb

    Futbol
    15:33

    Belarus Polşaya nota verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib

    Futbol
    15:19

    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:15

    BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyib

    Xarici siyasət
    15:14

    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Digər ölkələr
    15:14

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    15:13

    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    15:08

    Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti