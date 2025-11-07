İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Maliyyə Nazirliyi ilk dəfə depozit hərracında 1 milyard manatdan çox vəsait yerləşdirib

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:43
    Maliyyə Nazirliyi ilk dəfə depozit hərracında 1 milyard manatdan çox vəsait yerləşdirib

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması məqsədilə vahid xəzinə hesabının milli valyutada olan sərbəst qalığının yerli banklarda depozitə yerləşdirilməsi üçün növbəti dəfə depozit hərracı təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

    Hərracın nəticələrinə əsasən, vahid xəzinə hesabının 1 milyard 90 milyon manat sərbəst qalığı kapitallaşma və aktivlərinin məbləği səviyyəsinə görə ölkənin ən iri beş bankından dördündə 28 gün müddətinə, 7 % orta çəkili faiz dərəcəsi ilə depozitə yerləşdirilib.

