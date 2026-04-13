"InvestAz"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
- 13 aprel, 2026
- 11:30
"İnvetsAz İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin apardığı həftəlik bazar araşdırmalarına görə aprelin ikinci həftəsində ABŞ-İran arasındakı atəşkəs fonunda dollar zəiflədi, neft geri çəkildi, riskli aktivlərdə canlanma yarandı. Geosiyasi gərginliyin yumşalması ABŞ dolları, qızıl, neft, səhmlər və valyuta cütlüklərində istiqaməti müəyyən edən əsas amil oldu.
Həftə ərzində ABŞ-İran gərginliyi ilə bağlı atəşkəs xəbərləri qlobal risk iştahını artırdı. Bu fon dollar indeksinə təzyiq göstərdi, neft qiymətlərində kəskin geri çəkilmə yaratdı, qızılın qazancının bir hissəsini sildi və ABŞ-la Avropa səhmlərində müsbət əhvalı gücləndirdi.
6–12 aprel həftəsində bazarların əsas mövzusu ABŞ-İran gərginliyi və ardınca gələn atəşkəs xəbərləri oldu. Həftə boyunca iki həftəlik atəşkəsin əsasən qorunması risk iştahasını artırdı. Bu dəyişiklik investorların təhlükəsiz limanlara tələbatını zəiflədərək daha çox riskli aktivlərə yönəlməsinə səbəb oldu. Nəticədə, həftənin ümumi mənzərəsində geosiyasi gərginliyin yumşalması dollar və müdafiə xarakterli aktivlər üzərində təzyiq, səhmlər və riskə həssas alətlərdə isə dəstək yaratdı. Dollar indeksi zəiflədi, avro və funt sterlinq fərqli tempdə gücləndi.
Valyuta bazarında əsas diqqət ABŞ dollarının zəifləməsinə yönəldi. DXY 12.04.2026 tarixində 99.0137 səviyyəsinə yüksəlsə də, eyni məlumatda dolların son bir ayda 1.34%, son 12 ayda isə 0.88% dəyər itirdiyi göstərilir.
Ötən həftənin cümə günü avro dollar qarşısında güclənərək 1.17400-ə yüksəldi və əvvəlki sessiyaya görə 0.20% artım göstərdi. Sterlinqdə isə həftə daha dalğalı keçdi: GBP/USD 08.04.2026-da 1.34700-ə qalxaraq 0.82% artdı, lakin 12.04.2026-da 1.33800-ə enərək 0.57% gerilədi. Sterlinqin hərəkəti enerji qiymətlərinin enməsi və bunun "Bank of England" üzrə faiz artımı gözləntilərini zəiflətməsi ilə əlaqələndirildi.
İnvestAz-dan verilən məlumata görə əmtəə bazarında ən mühüm dəyişiklik neftdə müşahidə olundu. ABŞ-İran atəşkəsi xəbərləri neft qiymətlərində kəskin düşüş yaratdı. Bu geri çəkilmə bazarlar üçün iki mühüm siqnal verdi: bir tərəfdən enerji təchizatı ilə bağlı risk mükafatını azaltdı, digər tərəfdən isə inflyasiya və mümkün əlavə faiz artımı ilə bağlı narahatlıqları yumşaltdı.
Qızıl bazarında isə təhlükəsiz liman tələbi tam qorunmadı. Həftə ərzində qızıl əvvəlki yüksəlişinin böyük hissəsini sildi və bazarda müdafiə mövqelərinin qismən azalmasını əks etdirdi. Beləliklə, əmtəə bazarında geosiyasi gərginliyin yumşalması neft və qızıl üçün eyni istiqamətdə deyil, fərqli mexanizmlərlə qiymət düzəlişi yaratdı
ABŞ və Avropa birjalarında risk iştahası gücləndi\nSəhm bazarları geosiyasi fonun yumşalmasına müsbət reaksiya verdi. ABŞ səhmləri 10.04.2026 tarixində 5 həftəlik yüksək səviyyəyə yaxın ticarət olundu. SP500 indeksi həmin gün 6817 bəndə enərək əvvəlki sessiya ilə müqayisədə 0.11% azalsa da, ümumi fon yenə də güclü risk iştahasına işarə edirdi. Avropada da oxşar mənzərə izlənildi. Almaniyanın DAX indeksi Yaxın Şərqdə atəşkəs xəbəri fonunda yüksəldi, İtaliyanın FTSE MIB indeksi isə ABŞ-İran atəşkəsi razılaşmasının təsiri ilə sıçrayış göstərdi. Bu dinamika bazar iştirakçılarının geosiyasi eskalasiya riskinin qısa müddətdə azalmasını səhmlər üçün müsbət faktor kimi qiymətləndirdiyini göstərdi.
Kriptovalyutalar üçün fon riskli aktivlərə dəstək versə də, əsas siqnal dollar zəifliyindən gəldi. Kriptovalyuta bazarı üzrə bu həftə üçün konkret qiymət göstəricisi təqdim olunmasa da, formalaşan makro fon sektor üçün diqqətçəkən idi. Risk iştahasının artması, dollar indeksinə təzyiq və təhlükəsiz liman aktivlərinə tələbin nisbətən zəifləməsi adətən kriptovalyutalar kimi yüksək riskli bazarlar üçün daha əlverişli mühit yaradır. Eyni həftədə Avstraliya dollarının 0.70700-dən yuxarı qalaraq üç həftəlik zirvədə ticarət etməsi və bunun qlobal risk sentimentinin yaxşılaşması ilə izah olunması da valyuta bazarından gələn risk-on siqnalını gücləndirdi. Bu mənada, kriptovalyuta bazarı üçün əsas nəticə birbaşa qiymət rəqəmindən çox, qlobal kapitalın riskli aktivlərə münasibətindəki müsbət dəyişiklik oldu.
"İnvestAz"ın rəsmi internet səhifəsində yer alan iqtisadi təqvimə görə, cari həftə ərzində İngiltərə Bankının sərdi Endryu Beylinin və Avropa Mərkəzi Bankının sədri Kristin Laqardın çıxışları gözlənilir. Bundan başqa, Avrozonada İstehlak Qiymətləri İndeksi, İngiltərədə Ümumdaxili Məhsulun Həcmi kimi önəmli statistik göstəricilər dərc olunacaq.
Bu həftə ərzində həmçinin, Amerikada İşsizlik Müavinəti üçün Müraciətlərin Sayı, Filadelfiya FED-dən Biznes Aktivliyi İndeksi göstəriciləri açıqlanacaq.
Eləcə də diqqətlər Yaxın Şərqdə geosiyasi proseslərin inkişaf dinamikasına yönələcək.
EUR
Ötən həftəyə 1.15180 səviyyəsində başlayan EURUSD məzənnəsi həftə ərzində 1.17390 hədlərinə kimi bahalaşdı və həftəni 1.17260 səviyyəsində tamamladı. Lakin, məzənnə Yaxın Şərqdə davam edən hərbi əməliyyatlar fonunda dolların güvənli liman missiyasını davam etdirəcəyi ehtimallarının təsirilə yeni kəskin enişlə - 1.16700 - səviyyəsində başladı. Əgər "ayılar" qiyməti 1.16000 həddinin altına sala və burada saxlaya bilsələr, eniş tendensiyası davam edə bilər.
GBP
Keçən həftəyə 1.31870 həddində başlayıb, 1.34830 hədlərinə kimi bahalaşan GBPUSD məzənnəsi həftəni 1.34600 səviyyəsində tamamladı.
Lakin, yeni həftəyə 1.33890 həddində başlayan GBPUSD cütlüyündə "ayılar" qiyməti 1.33000 həddinin altına sala və burada saxlaya bilsələr, eniş tendensiyası daha da dərinləşə bilər.
XAUUSD
Ötən həftə 4654$-dan 4856$-a kimi bahalaşan qızıl ötən həftəni 4749$-da başa vurdu. ABŞ - İran münasibətləri "cash" dollara tələbi artırdığı üçün qızıl yeni həftəyə 4640$-da başladı. Hazırda 4724$-dan təklif edilən qızılın qiyməti 4500$ həddinin altına düşsə və bu həddin altında qalsa, eniş tendensiyası dərinləşə bilər.
"İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti"nin
Tədris və Analiz Departamenti
"İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti"nin fəaliyyətini Azərbaycan Mərkəzi Bankı tənzimləyir. Şirkət, 09.01.2016-cı il tarixli 087986 saylı lisenziyası əsasında broker, anderraytinq (diler), marja ticarəti (forex), fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi, market meykerlik və sair investisiya xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərməkdədir.
Risk bildirişi
Yuxarıda göstərilən məlumatlar tamamilə tövsiyə xarakterlidir. Bu fəaliyyət üzrə həyata keçirilən əməliyyatlar yüksək risk qrupuna daxildir və "İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti" yuxarıda göstərilən məlumatlar əsas götürülməklə, həyata keçirilən investisiya əməliyyatları üzrə heç bir öhdəlik daşımır.