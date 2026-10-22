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    ING: Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda ən dayanıqlı suveren borcalandır

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 15:40
    ING: Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda ən dayanıqlı suveren borcalandır

    Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda maliyyə baxımından ən dayanıqlı suveren borcalan mövqeyini qoruyub saxlayır.

    Bu barədə "Report" ING-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, ölkənin dayanıqlığı fiskal və monetar sahələrdə əhəmiyyətli və artan ehtiyat aktivləri, aşağı dövlət borcu və etibarlı xarici ticarət balansı ilə təmin edilir: "Karbohidrogen kotirovkalarının artması dövlətin qısamüddətli büdcə və xarici iqtisadi perspektivlərini gücləndirib. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrində daxili etimadın yüksəlməsinə kömək edib. Bununla yanaşı, mütəxəssislər qeyd ediblər ki, neft hasilatının həcminin azalması, qeyri-kafi şaxələndirmə və mülayim özəl investisiyalar hələ də potensial artımı məhdudlaşdıran amillər kimi çıxış edir".

    Müəlliflər bildiriblər ki, hazırda ölkədə inflyasiyaya nəzarət olunur. Bu da pul-kredit siyasətini dəyişməz saxlamağa imkan verir. Bununla belə, istehlak qiymətlərinin gözlənilmədən sürətlənməsi riskinin mövcud olduğu ticarət tərəfdaşları ilə sıx əlaqələr səbəbindən idxal olunan inflyasiya təhlükəsi müəyyən narahatlıq doğurur.

    Ümumilikdə, "ING Group" ekspertləri suveren emitentin dayanıqlığına və xarici sabitliyə dair konstruktiv qiymətləndirməyə sadiqdirlər, həmçinin struktur baxımından məhdud iqtisadi artımı əsas ortamüddətli çağırış kimi vurğulayırlar.

    "Azərbaycan üçün fundamental şərtlər əsasən əlverişli olaraq qalır. Suveren reytinqlər investisiya kateqoriyasında (G-diapazonu) möhkəm şəkildə qərarlaşıb, "Moody's" reytinq agentliyi isə onlara dair müsbət proqnozu dəstəkləyir. Neft kotirovkalarından yüksək asılılıq sayəsində ölkə enerji resurslarının qiymətlərinin hazırkı artımından əhəmiyyətli fayda əldə etmək imkanına malikdir", - hesabatda qeyd olunub.

    Qrup analitiklərinin fikrincə, Yaxın Şərq münaqişəsinin mümkün mənfi nəticələrinin riskləri hazırda nəzarət edilə bilən kimi qiymətləndirilir: "Bununla yanaşı, son illər ərzində əldə edilmiş irəliləyiş nəzərə alınmaqla, Ermənistanla davam edən sülh prosesi potensial olaraq müsbət amil kimi qəbul edilir. Yaranmış şəraitdə Azərbaycan aktivlərinin dəyər qiymətləndirmələri cəlbedici görünür. Bu da onları uzunmüddətli geosiyasi böhran və davamlı yüksək neft qiymətləri halında etibarlı müdafiə alətinə çevirir".

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