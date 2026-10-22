ING: Азербайджан остается самым финансово устойчивым заемщиком в регионе Кавказа и Центральной Азии

Азербайджан сохраняет позиции финансово наиболее устойчивого суверенного заемщика среди государств Кавказа и Центральной Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

"Устойчивость страны обеспечивается значительными и увеличивающимися резервными активами в фискальной и монетарной сферах, невысоким государственным долгом и надежным внешнеторговым балансом. Рост котировок углеводородов усилил краткосрочные бюджетные и внешнеэкономические перспективы государства, а также способствовал повышению внутренней уверенности в ненефтяных отраслях экономики. Вместе с тем специалисты указывают, что ограничивающими факторами потенциального роста по-прежнему выступают снижение объемов нефтедобычи, недостаточная диверсификация и умеренные частные инвестиции", - отмечается в отчете.

Авторы доклада указывают, что инфляция в стране на текущий момент контролируется, что дает возможность сохранять денежно-кредитную политику без изменений. Однако определенное беспокойство вызывают угрозы импортируемой инфляции ввиду тесных связей с торговыми партнерами, где существует риск непредвиденного ускорения потребительских цен.

В целом эксперты ING Group придерживаются конструктивной оценки устойчивости суверенного эмитента и внешней стабильности, при этом выделяя структурно сдержанный экономический рост как ключевой среднесрочный вызов.

"Фундаментальные условия для Азербайджана сохраняются преимущественно благоприятными. Суверенные рейтинги прочно закреплены в инвестиционной категории (G-диапазон), а рейтинговое агентство Moody's поддерживает по ним позитивный прогноз. Страна имеет возможность получить существенную выгоду от нынешнего подъема цен на энергоресурсы благодаря высокой зависимости от нефтяных котировок", - подчеркивают авторы исследования.

Как считают аналитики группы, риски возможных негативных последствий ближневосточного конфликта на данный момент расцениваются как контролируемые: "Вместе с тем текущий мирный процесс с Арменией, с учетом достигнутого за последние годы прогресса, воспринимается как потенциально позитивный фактор. В сложившихся условиях оценки стоимости азербайджанских активов выглядят привлекательно, что превращает их в надежный защитный инструмент на случай продолжительного геополитического кризиса и устойчиво высоких цен на нефть".