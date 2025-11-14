"İdeal Kredit" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb
Maliyyə
- 14 noyabr, 2025
- 12:04
Noyabrın 21-də "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "İdeal Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 1 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.
"Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 10 000 ədəd istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 60 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 14 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək.
Prosesin anderrayteri "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.
Emitentin tədavül müddətində istiqrazları geri satın alması nəzərdə tutulmayıb.
Son xəbərlər
12:39
Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olubEnergetika
12:39
Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcəkRegion
12:35
"Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyirFutbol
12:32
Azərbaycan Ukraynaya kivi ixracını bərpa edibBiznes
12:31
Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
12:31
Foto
Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın media rəhbərləri dövlətlərarası əlaqələrdə KİV-lərin rolunu müzakirə ediblərRegion
12:30
Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstəribMaliyyə
12:30
Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaqQarabağ
12:28