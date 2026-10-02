İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "İçərişəhər" auditor seçir

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:30
    İçərişəhər auditor seçir

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 2026-cı il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 44 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 20-nə qədər İdarənin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi, 20/85 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə oktyabrın 20-də, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    2024-2025-ci illər üzrə bu tenderin qalibi "RSM Azerbaijan" MMC olub. Şirkətə 44 604 manat ödənilib.

    İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Maliyyə hesabatı Auditor təşkilatları
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