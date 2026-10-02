"İçərişəhər" auditor seçir
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2026
- 17:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 2026-cı il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 44 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 20-nə qədər İdarənin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi, 20/85 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə oktyabrın 20-də, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
2024-2025-ci illər üzrə bu tenderin qalibi "RSM Azerbaijan" MMC olub. Şirkətə 44 604 manat ödənilib.
Son xəbərlər
04:57
Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaqFutbol
04:24
UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilibDigər ölkələr
04:21
"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıbDigər ölkələr
03:46
Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaqDigər ölkələr
03:28
"Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaqDigər ölkələr
02:56
BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18