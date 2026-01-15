İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Hesablama Palatasına fəaliyyətini təkmilləşdirməklə bağlı tövsiyələr olunub

    Maliyyə
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:19
    Hesablama Palatasına fəaliyyətini təkmilləşdirməklə bağlı tövsiyələr olunub

    2025-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının Baş Audit Məhkəməsinin həyata keçirdiyi həmkar qiymətləndirilməsi çərçivəsində Hesablama Palatasının fəaliyyətində təkmilləşdirilməli bir sıra məqamlar müəyyən edilib.

    "Report" bu barədə Palatanın 2026–2030-cu illəri əhatə edən yeni Strateji Planına istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, qiymətləndirmə 1900 nömrəli Həmkar Qiymətləndirməsinə dair INTOSAI Təlimatı əsasında aparılıb.

    Qiymətləndirmə Hesabatında audit olunan qurumlar üzrə qəbul edilmiş qərarların tam icra edildiyi hallarda bu barədə rəsmi bildirişlərin təqdim olunmasının məqsədəuyğun olduğu qeyd edilib.

    Eyni zamanda, informasiya sistemlərinin bir server mərkəzində saxlanılmaması, onların Hökumət buluduna ötürülməsi tövsiyə olunub.

    Hesabatda sistemlər üzrə parol siyasətinin yenidən nəzərdən keçirilməsi, satınalma və maliyyə funksiyalarının bir-birindən ayrılması, kibertəhlükəsizlik üzrə ayrıca strukturun formalaşdırılması da təkmilləşdirilməli istiqamətlər sırasında göstərilib.

    Bundan əlavə, Təlim Mərkəzinin gücləndirilməsi, əməkdaş sayının artırılması, eləcə də rəqəmsallaşma və informasiya sistemləri auditi üzrə əlavə təkmilləşdirmələrin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilib.

    Hesablama Palatası Baş Audit Məhkəməsi Strateji Plan hesabat qiymətləndirmə

