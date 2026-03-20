    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 20 mart, 2026
    • 15:41
    2025-ci ildə Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına 179 milyon 515 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 8,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 9,4 %-dən 7,1 %-ə düşüb.

    İl ərzində Gürcüstan isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 91 milyon 258 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 2,5 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 0,5 %-dən 1,4 %-ə qalxıb.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Birbaşa investisiya qoyuluşu Gürcüstan

    Son xəbərlər

    15:41

    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:38

    İran İsrailin yanacaqdolduran təyyarələrinə təkrar hücum edib

    Digər ölkələr
    15:19

    Dövlət qulluqçularının maaşlarının tənzimlənməsində məqsəd mürəkkəb sistemi sadələşdirməkdir - RƏY

    Daxili siyasət
    15:16

    2026/2027 mövsümündə Azərbaycan liqalarında istifadə olunacaq toplar müəyyənləşib - FOTO

    Futbol
    15:14

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 10 % artıb

    Energetika
    15:09

    İtaliya LNG tədarükündəki fasilələrə görə Azərbaycanla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    15:01
    Foto

    Paytaxt sakinləri Novruz bayramını qeyd edirlər - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    15:00

    Rusiya XİN İsrail səfirinə etirazını bildirib

    Digər ölkələr
    14:51

    Tibb ixtisasını bitirən çağırışçılar 1 il müddətinə zabit kimi orduda xidmət edə biləcək

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti