    Maliyyə
    20 sentyabr, 2025
    • 16:13
    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin l yarısında Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına 77,1 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 6,5 %-dən 5,7 %-ə düşüb.

    6 ay ərzində Gürcüstan isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 69,15 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 2,5 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 0,9 %-dən 2,1 %-ə qalxıb.

    Xatırladaq ki, yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 1 milyard 349,8 milyon ABŞ dolları (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,2 % çox), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 3 milyard 222,5 milyon ABŞ dolları (8,2 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Gürcüstan investisiya

