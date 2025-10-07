İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:02
    Global Energy Solutions maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Global Energy Solutions" MMC 2024-cü ili 41,685 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə 2,8 dəfə çoxdur.

    Ötən il "Global Energy Solutions"in vergiyəqədərki mənfəəti 45,069 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 2,7 dəfə çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 3,384 milyon manat (56,45 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Global Energy Solutions"in aktivləri 207,763 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 20,2 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 1,5 % artaraq 137,538 milyon manata, balans kapitalı isə 88,15 % artaraq 70,225 milyon manata çatıb.

    "Global Energy Solutions" 2012-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 7,596 milyon manatdır. Şirkətin təsisçiləri 90 % payla "Nobel Energy Limited" və 10 % payla "Nobel Oil İnvestment LTD" şirkətləridir. Bu şirkətlərə Vüqar Səmədli rəhbərlik edir.

    Global Energy Solutions xalis mənfəət aktivlər

    Son xəbərlər

    15:16

    TDT 12-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində Qəbələ bəyannaməsi imzalanıb

    Xarici siyasət
    15:16

    III MDB Oyunları çərçivəsində avtobuslarla 19 000-ə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    15:15

    Azərbaycanın TDT Katibliyinin hesabına köçürdüyü 2 milyon dolların bir hissəsinin nəyə xərclənəcəyi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    15:15

    Azərbaycan 2029-cu ildə Dünya Bankı və IMF-nin illik toplantısına ev sahibliyi etmək üçün qısa siyahıya düşüb

    Maliyyə
    15:13

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdir

    Xarici siyasət
    15:12

    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:12
    Rəy

    HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:09
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti