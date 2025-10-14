"Expressbank" lll rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb
- 14 oktyabr, 2025
- 17:32
"Express Bank" ASC-nin kredit portfeli ötən ilin sonu ilə müqayisədə 6 %-ə yaxın artaraq 530 milyon 591 min manatı ötüb.
Portfelin böyüməsində biznes kreditlərinin əhəmiyyətli artımı təsir faktorlarından biri olub. Belə ki, bankın biznes kreditləri ötən ilin sonu ilə müqayisədə 10 %-dən çox artaraq 182 milyon manatı ötüb.
2024-cü ilin 3-cü rübü ilə müqayisədə bankın faiz gəlirləri 22 %-dən çox artaraq 60 milyon 657 min manat təşkil edib.
"Expressbank" etibarlı maliyyə qurumu olaraq ötən rübü depozit portfelinin də artımı ilə başa vurub. Bank fiziki şəxslərin depozitlərinin 26 %-ə yaxın artım göstərərək 254 milyon 494 min manata qədər böyüdüyünü bəyan edib. Bununla da Bankın ümumi depozit portfeli 13 %-dən çox artaraq 296 milyon 610 min manatı ötüb.
"Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyi 2025-ci ildə "Expressbank"ı yenidən qiymətləndirərək Bankın uzunmüddətli reytinqini "B+" səviyyəsində "Sabit" proqnozla təsdiqləyib.
"Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialla fəaliyyət göstərir.
Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrindən tanış ola bilərsiniz.
Lisenziya №119, 30.12.1992, AR MB. Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.
"Expressbank" - İşiniz rahat getsin!