İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    "Expressbank" lll rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:32
    Expressbank lll rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb

    "Express Bank" ASC-nin kredit portfeli ötən ilin sonu ilə müqayisədə 6 %-ə yaxın artaraq 530 milyon 591 min manatı ötüb.

    Portfelin böyüməsində biznes kreditlərinin əhəmiyyətli artımı təsir faktorlarından biri olub. Belə ki, bankın biznes kreditləri ötən ilin sonu ilə müqayisədə 10 %-dən çox artaraq 182 milyon manatı ötüb.

    2024-cü ilin 3-cü rübü ilə müqayisədə bankın faiz gəlirləri 22 %-dən çox artaraq 60 milyon 657 min manat təşkil edib.

    "Expressbank" etibarlı maliyyə qurumu olaraq ötən rübü depozit portfelinin də artımı ilə başa vurub. Bank fiziki şəxslərin depozitlərinin 26 %-ə yaxın artım göstərərək 254 milyon 494 min manata qədər böyüdüyünü bəyan edib. Bununla da Bankın ümumi depozit portfeli 13 %-dən çox artaraq 296 milyon 610 min manatı ötüb.

    "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyi 2025-ci ildə "Expressbank"ı yenidən qiymətləndirərək Bankın uzunmüddətli reytinqini "B+" səviyyəsində "Sabit" proqnozla təsdiqləyib.

    "Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialla fəaliyyət göstərir.

    Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrindən tanış ola bilərsiniz.

    Lisenziya №119, 30.12.1992, AR MB. Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

    "Expressbank" - İşiniz rahat getsin!

    Expressbank maliyyə göstəriciləri

    Son xəbərlər

    18:17

    IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    18:11

    IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyir

    Maliyyə
    18:10
    Foto

    Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Hərbi
    18:09

    Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:05

    "Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:56
    Foto

    Qarabağda keçirilən "Mənəvi dəyərlər" həftəsi başa çatıb

    Din
    17:55

    "Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 5 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:50

    Aİ rəsmisi: "Tomahawk"ların tədarükü də daxil olmaqla, Ukraynaya istənilən dəstək alqışlanır

    Digər ölkələr
    17:49

    IMF 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti