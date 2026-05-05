İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "EKOL Mühəndislik Xidmətləri" ötən ili mənfəətlə başa vurub

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 13:42
    EKOL Mühəndislik Xidmətləri ötən ili mənfəətlə başa vurub

    "EKOL Mühəndislik Xidmətləri" QSC 2025-ci ili 6,83 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub. Halbuki, səhmdar cəmiyyəti 2024-cü ildən 5,677 milyon manat xalis zərərlə çıxmışdı.

    "Report" xəbər verir ki, ötən il "EKOL Mühəndislik Xidmətləri"nin əməliyyat gəlirləri 33,439 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 3,3 % az), əməliyyat xərcləri isə 21,348 milyon manat (21,5 % az), inzibati və digər əməliyyat xərcləri 8,436 milyon manat (31,7 % az), faiz xərcləri 571 min manat (2,7 dəfə az), xalis məzənnə zərəri 23 min manat (34,3 % az), digər xalis gəlirləri 6,264 milyon manat (7,7 dəfə çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 2,495 milyon manat (əvvəlki il qənaət olub) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "EKOL Mühəndislik Xidmətləri"nin aktivləri 36,857 milyon manat təşkil edib ki, bu da illlik müqayisədə 1,6 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 26,1 % azalaraq 20,915 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 99,6 % artaraq 15,942 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Ekol Mühəndislik Xidmətləri" 2006-ci ilin mart ayında təsis edilib. Onun nizamnamə kapitalı 4,072 milyon manatdır. Müəssisənin fəaliyyətinin əsas məqsədi respublika hüdudlarından kənarda və respublika daxilində müasir texnologiyalardan istifadə edilməklə ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində: sənaye çirkab, məişət-fekal və tullantı sularının təmizlənməsi, neftşlamın zərərsizləşdirilməsi, neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası və reabilitasiyasının həyata keçirilməsi, antropogen təsirlərin nəticəsində yaranan fəsadların aradan qaldırılması, müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi, icmalının aparılması, ekoloji texniki-normativ sənədlərin işlənməsi kimi ekoloji yönümlü xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir.

    EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Lancer Services S.A.

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti