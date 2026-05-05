"EKOL Mühəndislik Xidmətləri" ötən ili mənfəətlə başa vurub
- 05 may, 2026
- 13:42
"EKOL Mühəndislik Xidmətləri" QSC 2025-ci ili 6,83 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub. Halbuki, səhmdar cəmiyyəti 2024-cü ildən 5,677 milyon manat xalis zərərlə çıxmışdı.
"Report" xəbər verir ki, ötən il "EKOL Mühəndislik Xidmətləri"nin əməliyyat gəlirləri 33,439 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 3,3 % az), əməliyyat xərcləri isə 21,348 milyon manat (21,5 % az), inzibati və digər əməliyyat xərcləri 8,436 milyon manat (31,7 % az), faiz xərcləri 571 min manat (2,7 dəfə az), xalis məzənnə zərəri 23 min manat (34,3 % az), digər xalis gəlirləri 6,264 milyon manat (7,7 dəfə çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 2,495 milyon manat (əvvəlki il qənaət olub) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "EKOL Mühəndislik Xidmətləri"nin aktivləri 36,857 milyon manat təşkil edib ki, bu da illlik müqayisədə 1,6 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 26,1 % azalaraq 20,915 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 99,6 % artaraq 15,942 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Ekol Mühəndislik Xidmətləri" 2006-ci ilin mart ayında təsis edilib. Onun nizamnamə kapitalı 4,072 milyon manatdır. Müəssisənin fəaliyyətinin əsas məqsədi respublika hüdudlarından kənarda və respublika daxilində müasir texnologiyalardan istifadə edilməklə ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində: sənaye çirkab, məişət-fekal və tullantı sularının təmizlənməsi, neftşlamın zərərsizləşdirilməsi, neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası və reabilitasiyasının həyata keçirilməsi, antropogen təsirlərin nəticəsində yaranan fəsadların aradan qaldırılması, müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi, icmalının aparılması, ekoloji texniki-normativ sənədlərin işlənməsi kimi ekoloji yönümlü xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir.