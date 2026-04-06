    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi auditor seçir

    Maliyyə
    • 06 aprel, 2026
    • 14:15
    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi auditor seçir

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ) 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 71 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini aprelin 20-nə qədər DRİ-nin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bəşir Bünyadov küçəsi, ev 12 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə aprelin 20-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC olub. Şirkətə 15 989 manat ödənilib.

    Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ) Maliyyə hesabatı Kotirovka sorğusu

