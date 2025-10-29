ARDNF sığortaçı seçir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 160 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 250 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 19-na qədər ARDNF-in yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 165 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 19-da, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

