ARDNF sığortaçı seçir
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2025
- 15:20
Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 160 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 250 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini noyabrın 19-na qədər ARDNF-in yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 165 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə noyabrın 19-da, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
