    Dendrologiya Bağı auditor seçir

    • 02 sentyabr, 2025
    • 14:24
    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyindəki Dendrologiya Bağı 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 19 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 16-na qədər Bağın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Sergey Yesenin küçəsi, 89 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə sentyabrın 16-da, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 2,5 min manat ödənilib. 

