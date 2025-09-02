Dendrologiya Bağı auditor seçir
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2025
- 14:24
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyindəki Dendrologiya Bağı 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 19 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 16-na qədər Bağın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Sergey Yesenin küçəsi, 89 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə sentyabrın 16-da, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 2,5 min manat ödənilib.
