Bu il 124 mindən çox pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı proaktiv qaydada verilib
Maliyyə
- 23 sentyabr, 2026
- 10:23
Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində 124 026 pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı elektron infrastruktur üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onlardan 26 228-i pensiya, 85 501-i müavinət, 12 297-si isə təqaüd təyinatıdır.
Son xəbərlər
12:52
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklərTurizm
12:50
Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunurEnergetika
12:48
Foto
Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıbDaxili siyasət
12:47
Foto
Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibEnergetika
12:44
Foto
Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirirBiznes
12:40
Foto
Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİBDin
12:40
Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edibFutbol
12:35
Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilibMaliyyə
12:35