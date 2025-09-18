İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilib

    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:48
    Azərbaycanın kollektor agentliyi - "BOA Agency" ASC-nin səhmdarlarının oktyabrın 6-sı, saat 11:00-a təyin edilmiş növbədənkənar ümumi yığıncağının gündəliyi genişləndirilib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yığıncaqda 9 aylıq maliyyə nəticələrinin müzakirə edilməsi və dividendlərin verilməsi ilə yanaşı, "Xalq Bank" ASC ilə bərpa olunan kredit xətti müqaviləsinin bağlanılması da müzakirə ediləcək.

    Xatırladaq ki, "BOA Agency" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır. Şirkətin səhmlərinin 40 %-i 40 %-i Rüstəm Hacıyevə, 40 %-i İlkin Qəribliyı, 20%-i isə Ramin Hacıyevə məxsusdur.

    BOA Agency səhmdarların yığıncağı "Xalq Bank"

