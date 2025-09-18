"BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilib
- 18 sentyabr, 2025
- 16:48
Azərbaycanın kollektor agentliyi - "BOA Agency" ASC-nin səhmdarlarının oktyabrın 6-sı, saat 11:00-a təyin edilmiş növbədənkənar ümumi yığıncağının gündəliyi genişləndirilib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yığıncaqda 9 aylıq maliyyə nəticələrinin müzakirə edilməsi və dividendlərin verilməsi ilə yanaşı, "Xalq Bank" ASC ilə bərpa olunan kredit xətti müqaviləsinin bağlanılması da müzakirə ediləcək.
Xatırladaq ki, "BOA Agency" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır. Şirkətin səhmlərinin 40 %-i 40 %-i Rüstəm Hacıyevə, 40 %-i İlkin Qəribliyı, 20%-i isə Ramin Hacıyevə məxsusdur.
