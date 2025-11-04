İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:54
    Bir ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Bir ekosisteminin e-ticarət platforması olan "Birmarket" ölkədə biznes mühitinin inkişafına töhfə vermək məqsədilə tərəfdaşlarını Ticarətçilər Forumunda bir araya topladı. 3 noyabrda baş tutmuş tədbirin əsas məqsədi ölkənin müxtəlif regionlarından olan ticarətçiləri bir araya gətirmək, onlar arasında təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirmək, eyni zamanda elektron ticarət sektorunun inkişafı üçün yeni imkanlar təqdim etmək idi.

    "Birmarket" platforması tərəfdaşlarına geniş infrastruktur və hərtərəfli dəstək imkanı yaradır. Platforma ölkə üzrə 1500-dən çox "Gəl Al" məntəqəsi, on minlərlə kvadratmetr anbar sahəsi və 3,5 milyondan artıq məhsul ehtiyatı ilə fəaliyyət göstərir. Bir ekosisteminə inteqrasiya sayəsində Birmarket ticarətçiləri üçün daha geniş imkanlar açılıb – hazırda "Birbank"ın 4 milyona yaxın aktiv müştərisi məhsulları birbaşa mobil tətbiq üzərindən sifariş edə bilir. İnteqrasiyanın tətbiqindən cəmi bir ay sonra platformaya əlavə 1 milyon yeni istifadəçi qoşulub ki, bu da Birmarket-in bazar mövqeyinin daha da gücləndiyini göstərir.

    "Bir" ekosistem ölkənin aparıcı brendləri olan "Birbank", "Birmarket", "m10" və "MilliÖn" brendlərini bir çətir altında birləşdirir. Eyni zamanda ekosistem "Trendyol Azərbaycan" və "BakıKart" kimi strateji tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edərək həm təsir dairəsini genişləndirir, həm də müştəri təcrübəsini zənginləşdirir. Bu inteqrasiya sayəsində müştərilər partnyor şəbəkəsində və ictimai nəqliyyatda QR ödənişlərdən, "Birmarket"də "Birbank" vasitəsilə kreditli alış-verişdən, "Trendyol Azərbaycan"da "Birbank" taksit kartları ilə ödənişlərdən, vahid bonus proqramından və bir çox digər yenilikçi həllərdən faydalanırlar. Bütün bu imkanlar ekosistemin dörd əsas konsepti – Vahid giriş, Vahid bonus, Vahid ödəniş və Vahid kredit platforması üzərində qurularaq müştərilərə sürətli, rahat, sərfəli və təhlükəsiz xidmət təqdim edir.

    birkart

    Son xəbərlər

    17:12

    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:07

    Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"

    Futbol
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

    Futbol
    17:02

    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:56

    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:55

    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıb

    Sənaye
    16:54

    "Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Maliyyə
    16:52

    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti