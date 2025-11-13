İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2025)

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 08:50
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,68

    - 2,28

    - 11,96

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,42

    - 2,42

    - 13,30

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 214,20

    98,80

    1 573,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 254,82

    326,86

    5 710,60

    S&P 500

    6 850,92

    4,31

    969,29

    Nasdaq

    23 406,46

    - 61,84

    4 095,67

    Nikkei

    51 149,82

    387,88

    11 255,28

    Dax

    24 381,46

    293,40

    4 472,32

    FTSE 100

    9 911,42

    11,82

    1 738,40

    CAC 40 INDEX

    8 241,24

    85,01

    860,50

    Shanghai Composite

    4 017,94

    17,09

    666,18

    Bist 100

    10 640,86

    64,41

    810,30

    RTS

    982,92

    -10,73

    89,70

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1588

    0,0016

    0,1234

    USD/GBP

    1,3122

    - 0,0009

    0,0606

    JPY/USD

    154,8500

    0,3000

    - 2,3500

    RUB/USD

    81,1774

    0,2062

    - 32,3426

    TRY/USD

    42,2515

    0,0127

    6,8915

    CNY/USD

    7,1028

    - 0,0165

    - 0,1972
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.11.2025)

