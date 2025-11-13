Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2025)
Maliyyə
- 13 noyabr, 2025
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,68
|
- 2,28
|
- 11,96
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,42
|
- 2,42
|
- 13,30
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 214,20
|
98,80
|
1 573,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 254,82
|
326,86
|
5 710,60
|
S&P 500
|
6 850,92
|
4,31
|
969,29
|
Nasdaq
|
23 406,46
|
- 61,84
|
4 095,67
|
Nikkei
|
51 149,82
|
387,88
|
11 255,28
|
Dax
|
24 381,46
|
293,40
|
4 472,32
|
FTSE 100
|
9 911,42
|
11,82
|
1 738,40
|
CAC 40 INDEX
|
8 241,24
|
85,01
|
860,50
|
Shanghai Composite
|
4 017,94
|
17,09
|
666,18
|
Bist 100
|
10 640,86
|
64,41
|
810,30
|
RTS
|
982,92
|
-10,73
|
89,70
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1588
|
0,0016
|
0,1234
|
USD/GBP
|
1,3122
|
- 0,0009
|
0,0606
|
JPY/USD
|
154,8500
|
0,3000
|
- 2,3500
|
RUB/USD
|
81,1774
|
0,2062
|
- 32,3426
|
TRY/USD
|
42,2515
|
0,0127
|
6,8915
|
CNY/USD
|
7,1028
|
- 0,0165
|
- 0,1972
