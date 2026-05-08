İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə insan faktoru həlledici rol oynayır"

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 11:29
    Bəxtiyar Aslanbəyli: Maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə insan faktoru həlledici rol oynayır
    Bəxtiyar Aslanbəyli

    Maliyyə cinayətləri və fırıldaqçılıqla mübarizədə texnologiya və nəzarət mexanizmləri nə qədər inkişaf etsə də, həlledici rol yenə də insan faktoruna məxsusdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham Azerbaijan") təşkilatçılığı ilə keçirilən "Azərbaycanda ilk Risk və Dayanıqlılıq Konfransı" adlı tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, risklərin idarə olunması zamanı adətən texniki həllərə, proqram təminatlarına və qanunvericilik tələblərinə diqqət yetirilir.

    "Halbuki istənilən sistemin uğuru onu idarə edən insanların peşəkarlığından və etik yanaşmasından asılıdır. Ən müasir monitorinq sistemi və ya süni intellekt belə, əgər onu idarə edən mütəxəssislərin etik dəyərləri və peşəkar hazırlığı yoxdursa, uğursuzluğa məhkumdur", - deyə o bildirib.

    B.Aslanbəyli qeyd edib ki, maliyyə fırıldaqçılığı ilə mübarizədə ən effektiv üsul preventiv tədbirlərin görülməsidir.

    "Bunun üçün ilk növbədə şirkətlərdə şəffaflıq və hesabatlılığa əsaslanan daxili nəzarət mühiti formalaşdırılmalıdır. "Big Data" imkanları sayəsində artıq şübhəli tranzaksiyaları real vaxt rejimində izləmək mümkündür. Bununla yanaşı, əməkdaşların, müştərilərin və tərəfdaşların risklər barədə məlumatlandırılması da vacibdir", - o vurğulayıb.

    B.Aslanbəyli dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətinə də toxunub:

    "Maliyyə cinayətləri sərhəd tanımır. Tək bir qurumun bununla effektiv mübarizə aparması mümkün deyil. Məlumat mübadiləsi və ortaq platformaların yaradılması bu sahədə effektivliyi artırır. Texnologiya yalnız alətdir, əsas məsələ isə strateji baxış və dürüst yanaşmadır".

    BP-Azerbaijan Bəxtiyar Aslanbəyli AmCham Azerbaijan
    Bakhtiyar Aslanbayli: Human factor key in combating financial crimes

    Son xəbərlər

    12:40

    Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:39

    Qazaxıstan Parlamenti birpalatalı Qurultayın yaradılmasını təsdiqləyib

    Region
    12:35
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    "Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    12:33

    "Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov: "Sabah" mövsüm ərzində möhtəşəm oyun nümayiş etdirib"

    Futbol
    12:28
    Foto

    AMADA və Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsi yeni Antidopinq Məcəlləsini müzakirə edib

    Fərdi
    12:27

    Bolqarıstan Parlamenti Rumen Radevin Baş nazir postuna namizədliyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:23

    Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdur

    İncəsənət
    12:21

    Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti