Bəxtiyar Aslanbəyli: "Maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə insan faktoru həlledici rol oynayır"
- 08 may, 2026
- 11:29
Maliyyə cinayətləri və fırıldaqçılıqla mübarizədə texnologiya və nəzarət mexanizmləri nə qədər inkişaf etsə də, həlledici rol yenə də insan faktoruna məxsusdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham Azerbaijan") təşkilatçılığı ilə keçirilən "Azərbaycanda ilk Risk və Dayanıqlılıq Konfransı" adlı tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, risklərin idarə olunması zamanı adətən texniki həllərə, proqram təminatlarına və qanunvericilik tələblərinə diqqət yetirilir.
"Halbuki istənilən sistemin uğuru onu idarə edən insanların peşəkarlığından və etik yanaşmasından asılıdır. Ən müasir monitorinq sistemi və ya süni intellekt belə, əgər onu idarə edən mütəxəssislərin etik dəyərləri və peşəkar hazırlığı yoxdursa, uğursuzluğa məhkumdur", - deyə o bildirib.
B.Aslanbəyli qeyd edib ki, maliyyə fırıldaqçılığı ilə mübarizədə ən effektiv üsul preventiv tədbirlərin görülməsidir.
"Bunun üçün ilk növbədə şirkətlərdə şəffaflıq və hesabatlılığa əsaslanan daxili nəzarət mühiti formalaşdırılmalıdır. "Big Data" imkanları sayəsində artıq şübhəli tranzaksiyaları real vaxt rejimində izləmək mümkündür. Bununla yanaşı, əməkdaşların, müştərilərin və tərəfdaşların risklər barədə məlumatlandırılması da vacibdir", - o vurğulayıb.
B.Aslanbəyli dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətinə də toxunub:
"Maliyyə cinayətləri sərhəd tanımır. Tək bir qurumun bununla effektiv mübarizə aparması mümkün deyil. Məlumat mübadiləsi və ortaq platformaların yaradılması bu sahədə effektivliyi artırır. Texnologiya yalnız alətdir, əsas məsələ isə strateji baxış və dürüst yanaşmadır".