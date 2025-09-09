İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    Azərbaycanda bir sıra mühəndis-kommunikasiya obyektlərinin istismarına icazənin forması təsdiqlənib

    Maliyyə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 17:02
    Azərbaycanda bir sıra mühəndis-kommunikasiya obyektlərinin istismarına icazənin forması təsdiqlənib

    Nazirlər Kabineti 30 avqust 2023-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "2023-cü il iyunun 1-dək tikinti obyektinin inşası, yenidən qurulması, yenidən planlaşdırılması, bərpası, təmiri və digər tikinti fəaliyyəti nəticəsində yaradılmış bütün mərtəbələrinin, yan divarlarının və dam örtüyünün inşası daxil olmaqla tikinti-quraşdırma işləri başa çatmış qeyri-yaşayış təyinatlı binaların istismarına icazənin forması"nın təsdiq edilməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, nəqliyyat, rabitə, energetika və digər mühəndis-kommunikasiya obyektlərinin istismarına icazənin forması təsdiqlənib.

