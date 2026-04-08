    "Azercell Telecom" yeni nəsil korporativ idarəetmə sistemini tətbiq edir

    Maliyyə
    • 08 aprel, 2026
    • 17:26
    Azercell Telecom yeni nəsil korporativ idarəetmə sistemini tətbiq edir

    "Azercell Telecom" MMC "SAP S/4HANA" platformasına əsaslanan genişmiqyaslı transformasiya layihəsini uğurla başa çatdırıb. Bu təşəbbüs şirkətin rəqəmsal inkişaf strategiyasında mühüm mərhələ olmaqla yanaşı şirkətin əməliyyat proseslərinin daha effektiv təşkilinə şərait yaradır.

    "NTT DATA Business Solutions" və "SAP" kimi qlobal texnologiya şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən bu transformasiyanın nəticəsində maliyyə, satınalma, logistika və insan resursları üzrə əsas biznes prosesləri vahid platformaya inteqrasiya olunub. Bu yanaşma məlumatların real vaxt rejimində emalını təmin etməklə yanaşı idarəetmədə operativliyi artırır və qərarvermə proseslərinin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir.

    Eyni zamanda, "SAP Ariba" platformasının tətbiqi satınalma proseslərində şəffaflığın artırılmasını, təchizat zəncirinin dayanıqlığının gücləndirilməsini və xərclərin daha effektiv idarə olunmasını mümkün edir.

    Yeni sistem daxili nəzarət mexanizmlərini və risklərin idarə olunması imkanlarını daha da genişləndirərək şirkət daxilində məlumat əsaslı qərarvermə mədəniyyətinin formalaşmasına töhfə verir.

    "SAP S/4HANA" platformasına keçid "Azercell Telecom"un dəyişən bazar dinamikalarına daha çevik uyğunlaşmasına, əməliyyat effektivliyini artırmasına və rəqəmsal xidmətlər bazarında uzunmüddətli rəqabət üstünlüyünü möhkəmləndirməsinə xidmət edir.

    "Azercell Telecom" NTT DATA Business Solutions SAP S/4HANA

    19:16

    Azərbaycan ABŞ-İsrail və İran müharibəsində sərgilədiyi mövqe ilə diplomatik balansı qorudu - RƏY

    Analitika
    19:13

    Türkiyədə mikroavtobusla TIR toqquşub: 7 ölü, 7 yaralı var

    Region
    19:05

    Serbiyalı nazir: "Enerji resurslarının tədarükünün artırılmasına dair Azərbaycanla danışıqlar aparırıq"

    Energetika
    19:03

    Media: İsrailin Livana zərbələrindən sonra İran Hörmüz boğazını bağlayıb

    Region
    18:59

    Dünya Bankı Azərbaycanda yaxın iki il üçün iqtisadi artım proqnozunu yüksəldib

    Maliyyə
    18:58

    Əraqçi və Bayramov regiondakı cari vəziyyəti müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:58

    Ərdoğan və Tramp İranla əldə olunan atəşkəs razılaşmasını müzakirə edib

    Region
    18:55

    Ukrayna və Azərbaycan XİN başçıları əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:55
    Foto

    Serbiya ilə Azərbaycan enerji səmərəliliyi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti