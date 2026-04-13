"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    13 aprel, 2026
    • 16:49
    Şirkət 32-yə qədər istifadəçini dəstəkləyən cihazları xüsusi şərtlərlə təqdim edir

    "Azercell Telecom" MMC yeni kampaniya çərçivəsində müştərilərinə sərfəli şərtlərlə yüksək sürətli mobil internetə çıxış imkanı yaradır. Kampaniya daxilində təqdim olunan üç fərqli internet tarifindən birini seçən abunəçilər "MiFi" və ya "Wi-Fi" cihazını fakturalı nömrə ilə birlikdə hədiyyə olaraq əldə edirlər.

    Təklifə əsasən, istifadəçilər aylıq 39 AZN qarşılığında 60 GB, 49 AZN qarşılığında 100 GB, 59 AZN qarşılığında isə 200 GB həcmində internet paketindən yararlana bilərlər.

    Müasir dizayn və funksionallığı ilə seçilən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları istifadəçilərə istənilən məkanda stabil və fasiləsiz internet bağlantısı təqdim edir. Cihazlar eyni anda 32-yə qədər istifadəçinin şəbəkəyə qoşulmasını dəstəkləyərək həm fərdi, həm də komanda istifadəsi üçün optimal həll yaradır.

    Kampaniya çərçivəsində cihazlar illik müqavilə əsasında tamamilə pulsuz təqdim olunur. Təklifdən yararlanmaq üçün seçilmiş internet paketindən minimum 12 ay müddətində istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.

    Yeni kampaniyadan yararlanmaq üçün Azercell satış və xidmət mərkəzlərinə müraciət etmək kifayətdir.

    Ətraflı məlumat üçün: https://www.azercell.com/az/personal/campaigns/special-offers/istenilen-vaxt-ve-istediyin-yerde-onlayn-ol.html

    Azercell Telecom Yeni kampaniya

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti