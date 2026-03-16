Azərbaycanın telekommunikasiya şirkəti nizamnamə kapitalını 33 % azaldır
Maliyyə
- 16 mart, 2026
- 15:29
"Aznet Technologies" MMC nizamnamə kapitalını 6 milyon manat və yaxud 33,3 % azaldaraq 9 milyon manatdan 6 milyon manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, "Aznet Technologies" Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərir.
