    Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıb

    Maliyyə
    27 aprel, 2026
    • 17:45
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) təsdiqlədiyi "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" çərçivəsində ötən il icra edilməsi nəzərdə tutulan sığorta sektorunda zərərlərin effektiv tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşmanın tətbiqi baş tutmayıb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, AMB həmçinin 2025-ci ildə sektorda sığorta agentlərinə dair requlyativ tələblərin müəyyən olunmasını, sığorta sinifləri üzrə ümumi və xüsusi şərtlərin (qaydaların) müəyyən edilməsini və könüllü sığorta növü üzrə yeni yanaşmanın uyğunluğunun monitorinqi üçün müvafiq nəzarət prosesinin müəyyən edilməsini də icra edə bilməyib.

    AMB növbəti dövrdə sərnişinlərin fərdi qəza sığortası məhsulunun yenidən dizaynını, biznes proseslərin idarə olunmasında risklərin idarəolunması mədəniyyətinin gücləndirilməsini, sığortaçılarla qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və rəqəmsallaşma üzrə maneələrin aradan qaldırılması üçün aktiv əməkdaşlıq, xüsusi tənzimləmə rejimi vasitəsilə "InsurTech"lərin təşviqi, könüllü sahələri əhatə etmək üçün genişləndirilmiş zəmanət sxeminin nəzərdən keçirilməsini, maliyyə istehlakçıların müdafiəsi üzrə risk qiymətləndirmə çərçivəsinin hazırlanmasını, risk əsaslı nəzarətə keçidlə bağlı daxili və xarici nəzarət mexanizmlərinin qurulmasını, "Cup and cap" (Risk əsaslı sığorta haqqının müəyyən edilməsi) modellərinin tətbiqinin araşdırılmasını həyata keçirməyi planlaşdırır.

    Son xəbərlər

    17:52

    SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilib

    Energetika
    17:50

    Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    17:47

    Azərbaycan alüminium ixracından gəlirini 20 %-dən çox artırıb

    Biznes
    17:45

    Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıb

    Maliyyə
    17:45

    "Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    17:41

    ADB: Azərbaycanın kapital bazarında vahid hesablama mərkəzi yaradılır

    Maliyyə
    17:37
    Foto

    Mikayıl Cabbarov: "Çexiyanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə veririk"

    Biznes
    17:33

    AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib

    Maliyyə
    17:28
    Foto

    Azərbaycan "Yaşıl büdcə"nin tətbiqi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti