    Azərbaycanın lizinq şirkətinin səhmdarları dəyişib

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:30
    "Level Leasing" ASC-nin səhmlərinin müvafiq olaraq 52 %-nə və 10 %-nə nəzarət edən Mənzər Qarayeva və Rəqsanə Məmmədova paylarını satıblar.

    "Report" xəbər verir ki, onların paylarını Zərifə Quliyeva (27,9 %), Nuranə Mehrəliyeva-Rzayeva (27,9 %) və Lalə Bədirova (6,2 %) alıb.

    Səhmlərin 38 %-i əvvəlki kimi "Hermes Finance" ASC-yə məxsusdur. N.Mehrəliyeva-Rzayeva həm də bu şirkətdə 45 % pay sahibidir. "Level Leasing"in direktoru Həmid Mirzəyev isə "Hermes Finance"ın səhmlərinin 10 %-nə sahibdir.

    Xatırladaq ki, "Level Leasing" 2023-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,05 milyon manatdır.

    "Level Leasing" səhmdar pay bölgüsü

