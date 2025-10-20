Azərbaycanın lizinq şirkətinin səhmdarları dəyişib
"Level Leasing" ASC-nin səhmlərinin müvafiq olaraq 52 %-nə və 10 %-nə nəzarət edən Mənzər Qarayeva və Rəqsanə Məmmədova paylarını satıblar.
"Report" xəbər verir ki, onların paylarını Zərifə Quliyeva (27,9 %), Nuranə Mehrəliyeva-Rzayeva (27,9 %) və Lalə Bədirova (6,2 %) alıb.
Səhmlərin 38 %-i əvvəlki kimi "Hermes Finance" ASC-yə məxsusdur. N.Mehrəliyeva-Rzayeva həm də bu şirkətdə 45 % pay sahibidir. "Level Leasing"in direktoru Həmid Mirzəyev isə "Hermes Finance"ın səhmlərinin 10 %-nə sahibdir.
Xatırladaq ki, "Level Leasing" 2023-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,05 milyon manatdır.
