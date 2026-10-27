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    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 1,5 milyon manat zərər edib

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:53
    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 1,5 milyon manat zərər edib

    Azərbaycandakı kredit ittifaqları bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 1,5 milyon manat xalis zərərlə başa vurub. Halbuki, kredit ittifaqları ötən ilin eyni dövründən 0,1 milyon manat mənfəətlə çıxmışdı.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, 9 ay ərzində kredit ittifaqlarının gəlirləri 1,6 milyon manat (illik müqayisədə 5,9 % az), xərcləri 0,9 milyon manat (10 % az), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 2,2 milyon manat (3,7 dəfə çox) təşkil edib, mənfəət vergisi ödəmələri olmayıb (100 % azalıb).

    Bu il oktyabrın 1-nə kredit ittifaqlarının aktivləri 10,7 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 17,7 % azdır. Bunun 9 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə sektorun kredit portfeli 18,9 % kiçilib.

    Hesabat dövründə kredit ittifaqlarının öhdəlikləri 7,4 % azalaraq 2,5 milyon manata, balans kapitalı isə 20,4 % azalaraq 8,2 milyon manata düşüb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Kredit ittifaqları
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