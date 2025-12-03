İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın içki istehsalçısının xalis mənfəəti azalıb

    Maliyyə
    • 03 dekabr, 2025
    • 16:42
    Azərbaycanda içki istehsalı ilə məşğul olan "A+Co" ASC 2024-cü ili 784 min manat vergiyəqədərəki mənfəətlə başa vurub.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə 0,1 % azdır.

    Bu il yanvarın 1-nə "A+CO"nun aktivləri 97,451 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 17,8 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 16,1 % artaraq 96,126 milyon manata çatıb, balans kapitalındakı 86 min manat çatışmazlıq isə 1,326 milyon manat kapitalla əvəz olunub.

    Xatırladaq ki, "A+Co" 1997-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır. Şirkətin səhmləri 100 % Elburus Nəbiyevə məxsusdur.

