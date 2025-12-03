Azərbaycanın içki istehsalçısının xalis mənfəəti azalıb
Maliyyə
- 03 dekabr, 2025
- 16:42
Azərbaycanda içki istehsalı ilə məşğul olan "A+Co" ASC 2024-cü ili 784 min manat vergiyəqədərəki mənfəətlə başa vurub.
"Report" səhmdar cəmiyyətinin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2023-cü illə müqayisədə 0,1 % azdır.
Bu il yanvarın 1-nə "A+CO"nun aktivləri 97,451 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 17,8 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 16,1 % artaraq 96,126 milyon manata çatıb, balans kapitalındakı 86 min manat çatışmazlıq isə 1,326 milyon manat kapitalla əvəz olunub.
Xatırladaq ki, "A+Co" 1997-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır. Şirkətin səhmləri 100 % Elburus Nəbiyevə məxsusdur.
