Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-sentyabr, 2026)
- 06 oktyabr, 2026
- 12:57
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-sentyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 25 456 807 278 manatlıq göstərici ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 14 779 716 952 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 649 236 024 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 5 431 745 221 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 199 718 350 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 566 168 590 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 1 417 334 092 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 049 497 531 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 398 142 369 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 361 731 036 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 228 034 340 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 55 061 596 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 11 134 320 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
25 456 807 278
|
2
|
PAŞA Kapital
|
14 779 716 952
|
3
|
Unicapital
|
5 649 236 024
|
4
|
İnvest-Az
|
5 431 745 221
|
5
|
CPM-İnvest
|
5 199 718 350
|
6
|
Assist Finance
|
2 566 168 590
|
7
|
CFI Financial
|
1 417 334 092
|
8
|
İnno Kapital
|
1 049 497 531
|
9
|
Capital Partners
|
398 142 369
|
10
|
Xalq Kapital
|
361 731 036
|
11
|
Troni
|
228 034 340
|
12
|
MFX-Trading
|
55 061 596
|
13
|
Xalq Bank
|
11 134 320