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    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-sentyabr, 2026)

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:57
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-sentyabr, 2026)

    "Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-sentyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.

    "Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 25 456 807 278 manatlıq göstərici ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.

    Növbəti yerlərdə 14 779 716 952 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 649 236 024 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 5 431 745 221 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 199 718 350 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 566 168 590 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 1 417 334 092 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 049 497 531 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 398 142 369 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 361 731 036 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 228 034 340 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 55 061 596 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 11 134 320 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.

    İnvestisiya şirkətləri

    Əməliyyatların həcmi AZN

    1

    ABB-İnvest

    25 456 807 278

    2

    PAŞA Kapital

    14 779 716 952

    3

    Unicapital

    5 649 236 024

    4

    İnvest-Az

    5 431 745 221

    5

    CPM-İnvest

    5 199 718 350

    6

    Assist Finance

    2 566 168 590

    7

    CFI Financial

    1 417 334 092

    8

    İnno Kapital

    1 049 497 531

    9

    Capital Partners

    398 142 369

    10

    Xalq Kapital

    361 731 036

    11

    Troni

    228 034 340

    12

    MFX-Trading

    55 061 596

    13

    Xalq Bank

    11 134 320
    Bakı Fond Birjası QSC İnvestisiya şirkətləri
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