Azərbaycandakı BOKT-ların (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)
- 11 noyabr, 2025
- 17:00
"Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) 2024-cü ildəki (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
BOKT-un adı
|
BOKT-un (xalis)
mənfəəti
(zərəri)
(milyon manatla)
|
BOKT-un (xalis)
mənfəətinin
(zərərinin)
dinamikası
|
1
|
Azpul
|
59,000
|
107,5%
|
2
|
SF Azerbaijan
|
37,740
|
-
|
3
|
Embafinance
|
7,208
|
35,4%
|
4
|
M Bulak
|
5,671
|
36,2%
|
5
|
International
|
4,821
|
72,7%
|
6
|
MJ Financial Services
|
4,261
|
65,4%
|
7
|
Monetri
|
4,029
|
136,7%
|
8
|
Finca Azerbaijan
|
3,156
|
-19,2%
|
9
|
City Finance
|
2,562
|
0,4%
|
10
|
İdeal Credit
|
2,371
|
61,3%
|
11
|
Fintrend
|
2,047
|
65,9%
|
12
|
FNC
|
1,972
|
1778,1%
|
13
|
Kapaz
|
1,857
|
33,6%
|
14
|
MCB
|
1,667
|
52,1%
|
15
|
Credex
|
1,298
|
79,5%
|
16
|
Finex Credit
|
1,260
|
-69,8%
|
17
|
Azcredit
|
1,148
|
11,7%
|
18
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
0,763
|
28,5%
|
19
|
Falcon Finance
|
0,755
|
144,3%
|
20
|
Eurasia-Credit
|
0,699
|
32,6%
|
21
|
Finance for development
|
0,686
|
-15,6%
|
22
|
Brand Credit
|
0,653
|
109,3%
|
23
|
Nas Project
|
0,589
|
35,7%
|
24
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
0,548
|
-
|
25
|
Azercredit
|
0,511
|
-
|
26
|
TCF
|
0,424
|
-30,7%
|
27
|
Caspian Finance
|
0,377
|
-
|
28
|
Asel Credit
|
0,258
|
32,3%
|
29
|
Azmicroinvest
|
0,220
|
-
|
30
|
Finans Credit
|
0,203
|
-4,2%
|
31
|
Effectinvest
|
0,202
|
11,0%
|
32
|
Regional
|
0,192
|
-
|
33
|
Caspian Invest
|
0,182
|
-
|
34
|
Executive Credit Agency
|
0,156
|
-42,9%
|
35
|
Fincapital
|
0,146
|
6,6%
|
36
|
Prior Credit
|
0,117
|
12,5%
|
37
|
Credagro
|
0,112
|
28,7%
|
38
|
Pro Credit
|
0,091
|
31,9%
|
39
|
Merkuri
|
0,082
|
-63,6%
|
40
|
TBC Credit
|
0,071
|
-94,4%
|
41
|
Credit Service
|
0,064
|
-1,5%
|
42
|
Caucasus-Credit
|
0,054
|
35,0%
|
43
|
Optimal Finance
|
0,025
|
-
|
44
|
Finans İnvest
|
0,005
|
-
|
45
|
Azinvestcredit
|
(0,007)
|
0,0%
|
46
|
Azeri Star Microfinance
|
(0,024)
|
(-42,9%)
|
47
|
Azfinance
|
(0,039)
|
-
|
48
|
İrshad
|
(0,068)
|
(3300,0%)
|
49
|
Nova Credit
|
(0,073)
|
(630,0%)
|
50
|
Payonix
|
(0,171)
|
(76,3%)
|
51
|
Bircredit
|
(0,402)
|
(243,6%)
|
52
|
İDK
|
(0,652)
|
-
|
53
|
Para
|
(1,202)
|
(15,4%)
|
54
|
Finoko
|
(3,173)
|
(95,6%)
|
55
|
E-Credit **
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance ***
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
* "SF Azerbaijan", "Azerbaijan Micro-Credit", "Azercredit", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Regional", "Optimal Finance" və "Finance İnvest" 2024-cü ili (xalis) mənfəətlə, 2023-cü ili (xalis) zərərlə, "Azfinance" və İDK ötən ili (xalis) zərərlə, əvvəlki ili isə (xalis) mənfəətlə başa vurub. Odur ki, bu kredit təşkilatlarının vergiyəqədərki mənfəətinin (zərərinin) dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb.
** "E-Credit" bazara ötən il daxil olub;
*** "Forfinance" bazara bu il daxil olub;