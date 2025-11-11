İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycandakı BOKT-ların (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2025
    • 17:00
    Azərbaycandakı BOKT-ların (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)

    "Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) 2024-cü ildəki (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    BOKT-un adı

    BOKT-un (xalis)

    mənfəəti

    (zərəri)

    (milyon manatla)

    BOKT-un (xalis)

    mənfəətinin

    (zərərinin)

    dinamikası

    1

    Azpul

    59,000

    107,5%

    2

    SF Azerbaijan

    37,740

    -

    3

    Embafinance

    7,208

    35,4%

    4

    M Bulak

    5,671

    36,2%

    5

    International

    4,821

    72,7%

    6

    MJ Financial Services

    4,261

    65,4%

    7

    Monetri

    4,029

    136,7%

    8

    Finca Azerbaijan

    3,156

    -19,2%

    9

    City Finance

    2,562

    0,4%

    10

    İdeal Credit

    2,371

    61,3%

    11

    Fintrend

    2,047

    65,9%

    12

    FNC

    1,972

    1778,1%

    13

    Kapaz

    1,857

    33,6%

    14

    MCB

    1,667

    52,1%

    15

    Credex

    1,298

    79,5%

    16

    Finex Credit

    1,260

    -69,8%

    17

    Azcredit

    1,148

    11,7%

    18

    Viator Microcredit Azerbaijan

    0,763

    28,5%

    19

    Falcon Finance

    0,755

    144,3%

    20

    Eurasia-Credit

    0,699

    32,6%

    21

    Finance for development

    0,686

    -15,6%

    22

    Brand Credit

    0,653

    109,3%

    23

    Nas Project

    0,589

    35,7%

    24

    Azerbaijan Micro-Credit

    0,548

    -

    25

    Azercredit

    0,511

    -

    26

    TCF

    0,424

    -30,7%

    27

    Caspian Finance

    0,377

    -

    28

    Asel Credit

    0,258

    32,3%

    29

    Azmicroinvest

    0,220

    -

    30

    Finans Credit

    0,203

    -4,2%

    31

    Effectinvest

    0,202

    11,0%

    32

    Regional

    0,192

    -

    33

    Caspian Invest

    0,182

    -

    34

    Executive Credit Agency

    0,156

    -42,9%

    35

    Fincapital

    0,146

    6,6%

    36

    Prior Credit

    0,117

    12,5%

    37

    Credagro

    0,112

    28,7%

    38

    Pro Credit

    0,091

    31,9%

    39

    Merkuri

    0,082

    -63,6%

    40

    TBC Credit

    0,071

    -94,4%

    41

    Credit Service

    0,064

    -1,5%

    42

    Caucasus-Credit

    0,054

    35,0%

    43

    Optimal Finance

    0,025

    -

    44

    Finans İnvest

    0,005

    -

    45

    Azinvestcredit

    (0,007)

    0,0%

    46

    Azeri Star Microfinance

    (0,024)

    (-42,9%)

    47

    Azfinance

    (0,039)

    -

    48

    İrshad

    (0,068)

    (3300,0%)

    49

    Nova Credit

    (0,073)

    (630,0%)

    50

    Payonix

    (0,171)

    (76,3%)

    51

    Bircredit

    (0,402)

    (243,6%)

    52

    İDK

    (0,652)

    -

    53

    Para

    (1,202)

    (15,4%)

    54

    Finoko

    (3,173)

    (95,6%)

    55

    E-Credit **

    -

    -

    56

    Forfinance ***

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    * "SF Azerbaijan", "Azerbaijan Micro-Credit", "Azercredit", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Regional", "Optimal Finance" və "Finance İnvest" 2024-cü ili (xalis) mənfəətlə, 2023-cü ili (xalis) zərərlə, "Azfinance" və İDK ötən ili (xalis) zərərlə, əvvəlki ili isə (xalis) mənfəətlə başa vurub. Odur ki, bu kredit təşkilatlarının vergiyəqədərki mənfəətinin (zərərinin) dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb.

    ** "E-Credit" bazara ötən il daxil olub;

    *** "Forfinance" bazara bu il daxil olub;

    BOKT mənfəət zərər renkinq
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по (чистой) прибыли (убытку) (2024)

    Son xəbərlər

    17:20

    Ərdoğan: Xilasetmə işləri davam etdirilir

    Xarici siyasət
    17:11

    Gürcüstan Hava Naviqasiya Xidməti: Türkiyə təyyarəsi həyəcan siqnalı vermədən radarlardan itib

    Region
    17:10

    Azərbaycan XİN təyyarə qəzası ilə əlaqədar Türkiyəyə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:10

    Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına başsağlığı verib

    Hərbi
    17:07

    "Límite Informativo": Azərbaycan WUF13-də "ağıllı şəhər"lər üzrə innovativ həllərini təqdim edəcək

    Xarici siyasət
    17:05

    Ronaldu üçün 2026-cı il dünya çempionatı sonuncu yarış olacaq

    Futbol
    17:04

    Türkiyənin hərbi yük təyyarəsi Gürcüstanda qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:00

    Azərbaycandakı BOKT-ların (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)

    Maliyyə
    16:54

    Elvin Cəfərquliyev Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti