İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azərbaycanda statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Azərbaycanda statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək
    Vahab Məmmədov

    Azərbaycanda 2026–2030-cu illər üçün statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini Vahab Məmmədov Bakıda keçirilən "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusunda III Beynəlxalq Statistika Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2026–2030-cu illərdə rəsmi statistikanın inkişafına dair yeni dövlət proqramı layihəsinə peyk məlumatlarının rəsmi statistik göstəricilərin hazırlanmasında istifadəsinin genişləndirilməsi tədbiri daxil edilib.

    V. Məmmədov bildirib ki, aparılan islahatların əsas nəticələrindən biri rəsmi statistikanın tamamilə elektron formata keçididir: "Hazırda məlumatların toplanması, emalı və yayımı tam rəqəmsal formatda həyata keçirilir ki, bu da kağız sənəd dövriyyəsini xeyli azaldıb, prosesləri sürətləndirib və statistik məlumatların istifadəçilər üçün əlçatanlığını artırıb".

    O əlavə edib ki, elektron texnologiyalar statistika sisteminin şəffaflığını, rahatlığını və etibarlılığını təmin edir: "Artıq məlumatların yayımı ənənəvi nəşrlərdən, çap olunmuş məcmuələrdən müasir rəqəmsal həllərə keçib. Bu platformalar istifadəçilərə özləri müstəqil şəkildə cədvəl və qrafiklər formalaşdırmaq imkanı verir. Belə yanaşma açıqlığı, istifadədə rahatlığı təmin edir və statistikanı cəmiyyət üçün daha əlçatan edir".

    III Beynəlxalq Statistika Forumu Vahab Məmmədov Dövlət Statistika Komitəsi

    Son xəbərlər

    12:10

    Tələt Kalayev: "Azərbaycanda institusional investorların ​80 %-i kommersiya banklarıdır"

    Maliyyə
    12:09

    ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı istənilən vaxt təşkil edilə bilər

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycanda statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək

    Maliyyə
    12:06

    "Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

    Komanda
    12:04
    Foto

    Kəlbəcərdə Bal Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    12:03

    Serbiya parlamentinin sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    12:03

    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Digər ölkələr
    12:02

    Azərbaycan və Uorik Universiteti bərpa olunan enerji proqramını inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    12:01

    İzabella Laurent: "EBRD Azərbaycan kapital bazarları ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa hazırdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti