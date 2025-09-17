İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycanda son 7 ildə könüllü vergi daxilolmaları 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 16:08
    2024-cü ildə Azərbaycanda vergi daxilolmalarının 93,3 %-i və yaxud 14 milyard 748,9 milyon manatı könüllü bəyan etmə əsasında formalaşıb. 

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata görə, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektoru üzrə əməletmə indikatoru 90,9 % və yaxud 10  milyard 58,2 milyon manat məbləğində təşkil edib.

    Könüllü daxilolmalar 2018-ci illə müqayisədə mütləq ifadədə 2,1 dəfə, qeyri-neft sektoru üzrə isə 2,2 dəfə artıb.

    2024-cü ildə Azərbaycanda vergi daxilolmalarının 32,7 %-i sənaye, 27,4 %-i xidmət, 11,6 %-i tikinti, 10,9 %-i ticarət, 5,3 %-i bank və sığorta, 4,3 %-i nəqliyyat, 4 %-i rabitə, 0,2 %-i kənd təsərrüfatı, 3,6 %-i isə digər sektorların payına düşüb.

    O cümlədən, ötən il qeyri-neft-qaz sektoru üzrə vergi daxilolmalarının 22,6 %-i xidmət, 21,1 %-i sənaye, 16,5 %-i tikinti, 15,1 %-i ticarət, 7,6 %-i bank və sığorta, 6 %-i nəqliyyat, 5,7 %-i rabitə, 0,2 %-i kənd təsərüffatı, 5,2 %-i isə digər sektorlardan formalaşıb.

