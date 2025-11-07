Azərbaycanda sığorta sektorunun qarşısındakı çağrışlar müzakirə edilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:12
    Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) sığorta sektorunun qarşısındakı çağrışlar müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarov sığorta sektorunun rəhbər şəxsləri ilə görüş keçirib.

    Görüş çərçivəsində bu ilin III rübü üzrə sığorta sektorunun fəaliyyət nəticələri, üzləşdiyi çağırışlar və ümumilikdə sektorun davamlı inkişafına yönəlmiş təşəbbüslər müzakirə olunub, qarşıdakı dövr üçün strateji hədəflər, eləcə də sığorta əhatəliliyinin artırılması, sektorda dayanıqlılıq prinsiplərinin tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

