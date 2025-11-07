Azərbaycanda sığorta sektorunun qarşısındakı çağrışlar müzakirə edilib
Maliyyə
- 07 noyabr, 2025
- 17:12
Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) sığorta sektorunun qarşısındakı çağrışlar müzakirə edilib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarov sığorta sektorunun rəhbər şəxsləri ilə görüş keçirib.
Görüş çərçivəsində bu ilin III rübü üzrə sığorta sektorunun fəaliyyət nəticələri, üzləşdiyi çağırışlar və ümumilikdə sektorun davamlı inkişafına yönəlmiş təşəbbüslər müzakirə olunub, qarşıdakı dövr üçün strateji hədəflər, eləcə də sığorta əhatəliliyinin artırılması, sektorda dayanıqlılıq prinsiplərinin tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
