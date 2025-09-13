Azərbaycanda ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb
Maliyyə
- 13 sentyabr, 2025
- 09:24
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 milyard 287,8 milyon manat olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9 % çoxdur.
8 ayda hüquqi şəxslər əhaliyə 6 milyard 975,8 milyon manatlıq xidmət göstərib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,1 %-ni təşkil edib.
Hesabat dövründə hər bir ölkə sakini orta hesabla 907,3 manatlıq və yaxud ötən ilin 8 ayına nisbətən nominal ifadədə 125,7 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
Son xəbərlər
10:03
Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıbDigər ölkələr
10:00
"Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunda qalib gəlməliyik"Futbol
09:51
Qızılağac Milli Parkının ərazisində yanğın olubHadisə
09:51
Azərbaycan neftinin qiyməti 2 % artıbEnergetika
09:44
Azərbaycan ADB ilə Hövsanda tullantı sularının təmizlənməsinə dair Saziş imzalayıbİnfrastruktur
09:43
Yaşmada sahəsi 1500 m² olan sex yanıbHadisə
09:24
Azərbaycanda ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıbMaliyyə
09:24
Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayırFərdi
09:10