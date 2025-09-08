Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 8 ayda 20 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb
Maliyyə
- 08 sentyabr, 2025
- 11:50
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 20 milyon 176,6 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.
Son xəbərlər
12:31
Tokayev Qazaxıstanda birpalatalı parlament yaratmağı təklif edibRegion
12:30
Ötən həftə 1304,6 ha ərazi minalardan təmizlənibHərbi
12:30
Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıdışın qürurunu yaşayırıqDaxili siyasət
12:30
"Sumqayıt"ın oynayan məşqçisi: "Ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında yaxşı çıxış etdik"Komanda
12:30
Azərbaycanda 2019-2024-cü il istehsalı olan taksilərin sayı 13 %-ə yaxın artıbİnfrastruktur
12:26
Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıbMaliyyə
12:25
Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİBHadisə
12:20
ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcəkXarici siyasət
12:19