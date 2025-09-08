İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 11:50
    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 8 ayda 20 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 20 milyon 176,6 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.

