Azərbaycanda ictimai iaşə fəaliyyətində nağdsız dövriyyə 6%-lə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunacaq
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 15:54
Azərbaycanda ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə ƏDV hesablanarkən onların nağdsız qaydada ödəmələr əsasında formalaşan dövriyyəsinin 50 %-nin ƏDV tutulan ümumi dövriyyələrindən çıxılması,
sadələşdirilmiş vergi ödəyən həmin şəxslər üzrə nağdsız dövriyyənin 6 % dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, yenilik 2026-2029-cu illər üzrə gəlir siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və vergi yükünün azaldılması məqsədilə planlaşdırılır.
Son xəbərlər
16:04
TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edibElm və təhsil
16:02
Ararat Mirzoyan fransalı həmkarı ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edibRegion
16:00
Azərbaycanda "Duty Free"yə satılan mallar vergidən azad edilə bilərBiznes
16:00
Kvotadan əlavə yaradılan iş yerləri üzrə əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi proqramı başlayıbSosial müdafiə
16:00
Foto
Beynəlxalq səyyahlar Horadizdə minatəmizləmə əməliyyatları ilə tanış olublarQarabağ
15:59
Bakıda keçirilən müasir din təhsili modellərinə həsr edilmiş simpozium başa çatıbDin
15:55
"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi UEFA Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıbFutbol
15:54
Azərbaycanda ictimai iaşə fəaliyyətində nağdsız dövriyyə 6%-lə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunacaqMaliyyə
15:51