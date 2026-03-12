İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanda "Apple Pay" və "Google Pay"lə ödənişlərin ümumi məbləği 66 % artıb

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 17:14
    Azərbaycanda Apple Pay və Google Paylə ödənişlərin ümumi məbləği 66 % artıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda "Apple Pay" və "Google Pay" vasitəsilə aparılan ödənişlərin sayı və məbləği 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 67 % və 66 % artıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hesabat dövründə POS-terminalla aparılan hər 2 təmassız ödənişdən 1-i məhz "ağıllı cihaz"larla həyata keçirilib.

    Ötən il Bakıda nağdsız ödəniş sistemli bütün avtobuslarda və "Bakı Metropoliteni" QSC-nin bütün stansiyalarında gediş haqlarının təmassız ödənişləri dəstəkləyən bütün bank kartları, eləcə də "ApplePay" və "GooglePay" həlləri vasitəsilə ödənilməsi imkanı yaradılıb.

    Bu layihə ilə Azərbaycan ictimai nəqliyyatda təmassız bank kartlarından istifadə imkanını yaradan qabaqcıl ölkələrdən birinə çevrilib. Bu həll ənənəvi ödəniş vasitələrindən asılılığı aradan qaldıraraq, istifadəçilərə mövcud bank kartları və mobil cihazlarla sürətli və təhlükəsiz ödəniş imkanı təqdim edir. Layihənin icrası, eyni zamanda, turistlərin lokal nəqliyyat kartı əldə etmək zərurətini aradan qaldıraraq, ictimai nəqliyyatda beynəlxalq brendli təmassız kartlarla ödəniş etmək imkanını təqdim edib. İctimai nəqliyyatda gediş haqlarının bank kartları ilə qəbul edilməsi imkanının yaradılması Azərbaycanı qlobal miqyasda proqressiv rəqəmsal infrastruktura malik ölkələrlə eyni sıraya yüksəldir.

