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    Azərbaycanda 9 ayda "e-rüsum" üzrə 53 milyon manata yaxın ödəniş olub

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:06
    Azərbaycanda 9 ayda e-rüsum üzrə 53 milyon manata yaxın ödəniş olub

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət rüsumlarının hesablanması, ödənilməsi və büdcəyə daxilolmalarına nəzarət proseslərinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində "e-rüsum" altsistemi üzrə 125 245 elektron bildiriş115 370 elektron qəbz formalaşdırılıb.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sistem üzərindən ödənilmiş dövlət rüsumlarının məbləği 52,662 milyon manat təşkil edib.

    "e-rüsum" ölkə Prezidentinin 26 yanvar 2026-cı il tarixli fərmanı ilə Əsasnaməsi təsdiq edilmiş "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sisteminin (RDMİS) altsistemlərindən biridir. Bu altsistem "e-bildiriş"lərin təqdim edilməsini, hesablanmış dövlət rüsumları haqqında məlumatların real vaxt rejimində əldə olunmasını, artıq və ya düzgün tutulmamış rüsumlarla bağlı müraciətlərin elektron qaydada idarə olunmasını, həmçinin dövlət rüsumlarının büdcəyə köçürülməsinə elektron nəzarətin və uçotun aparılmasını təmin edir.

    e-rüsum Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Rəqəmsal dövlət maliyyəsi informasiya sistemi
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