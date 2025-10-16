İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycanda 9 ayda 69 milyon manat güzəştli ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 15:31
    Azərbaycanda 9 ayda 69 milyon manat güzəştli ipoteka krediti verilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti ilə 354 milyon manat ipoteka krediti verilib ki, bunun da 69 milyon manatını güzəştli ipoteka kreditləri təşkil edib.

    "Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, 9 ayda adi kreditlər hesabına 2 565, güzəştli kreditlər hesabına 816 vətəndaşın və yaxud ailənin mənzil şəraiti yaxşılaşıb.

    Bu il verilmiş kreditlərin orta məbləği 104 800 manat təşkil edib.

    Şəxsi yığımları yetərli olmayan əhalinin daha aşağı ilkin ödənişlə ipoteka kreditlərindən faydalanmasını təmin etmək məqsədilə bu il oktyabrın 1-nə Fond 132 milyon manat məbləğində 1 423 ipoteka krediti üzrə zəmanət verib.

    Ümumilikdə indiyə qədər Fondun vəsaiti hesabına 3 milyard 680 milyon manat məbləğində ipoteka krediti verilib ki, bu da 56 minə yaxın ailənin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına imkan verib. İpoteka kreditlərindən faydalananların 67 %-i gənclər və gənc ailələrdir.

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu güzəştli kredit

    Son xəbərlər

    16:07

    Paşinyan: ABŞ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı danışıqlar bir qədər səngiyib

    Region
    16:07

    Azərbaycandan Avropaya ixracla bağlı istehsalçılara yeni tələb qoyulub - EKSKLÜZİV

    Biznes
    16:01

    Avropa Parlamentində Rusiyadan neft məhsullarının alınmaması təklif edilib

    Digər ölkələr
    15:59
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:58

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 46 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    15:56

    Dövlətin içində dövlətə qarşı: "Boz kardinal"ın ifşası finiş xəttində - ŞƏRH

    Analitika
    15:56

    Beyləqan sakinləri Füzulidə avtoqəzaya düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    15:52

    Ömər Bulut: "NUFA3 forumu gələcək istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir"

    İnfrastruktur
    15:49

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti