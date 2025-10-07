Azərbaycan sığortaçıları dövlət istiqrazlarından bank depozitlərinə yönəlib
- 07 oktyabr, 2025
- 11:18
Bu ilin I yarısında Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin dövlət istiqrazlarına investisiya qoyuluşu 1 milyard manatdan 856 milyon manata düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov bildirib.
Onun sözlərinə görə, buna səbəb Maliyyə Nazirliyinin istiqraz emissiyasını azalmasıdır.
"Bununla belə, sığorta şirkətlərinin investisiyalarında ən böyük payı dövlət qiymətli kağızları təşkil edib. Növbəti yerdə bank depozitləri qərarlaşıb. Yanvar-iyun aylarında bu istiqamətdə investisiyalar isə 395 milyon manatdan 600 milyon manata çatıb. Bundan başqa sığorta şirkətləri daşınmaz əmlak sektoruna da az məbləğdə investisiya yatırıb", - deyə AMB rəsmisi qeyd edib.
Qurumun baş direktoru Şahin Mahmudzadə isə əlavə edib ki, sığorta şirkətləri maliyyə sektorundakı bütün alətlərə maksimum dərəcədə investisiya qoyur.